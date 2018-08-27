Друга «серія» суду над Манафортом буде ще більш «українською»

Судовий розгляд має розпочатися 17 вересня в Вашингтоні і буде зосереджений на лобістській діяльності Манафорта в Україні. Як очікується, процес триватиме близько трьох тижнів.

В ході другого судового розгляду проти Пола Манафорта, американського юриста і колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа, сторона звинувачення планує надати близько 1,5 тис. різних доказів, повідомляє Новое время з посиланням на The Washington Post.

Перелік доказів був внесений до федерального суду у Вашингтоні в п'ятницю, 24 серпня. Докладної інформації за цими доказами немає, відомо лише, що в назвах деяких з них фігурує лобіст від Демократичної партії Тоні Подеста і колишній юрист Білого дому Грегорі Крейг.

Другий процес проти Манафорта, який розпочнеться 17 вересня, буде стосуватися його діяльності з 2006 по 2017 роки, коли американський юрист, за даними звинувачення, отримав $30 млн за консультування українських політиків.

Манафорту буде висунуто сім звинувачень у змові проти США, відмиванні коштів, проведенні лобістської діяльності без відповідної реєстрації, тиску на свідків ті наданні неправдивої інформації.

Нагадаємо, у федеральному суді штату Вірджинія зараз триває ще один судовий розгляд проти Манафорта. Суд присяжних вже визнав його винним за вісьмома пунктами, пов'язаним з фінансовими махінаціями. Рішення за 10 іншими пунктами обвинувачення поки не винесено.

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