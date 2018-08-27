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Чешский миллиардер нацелился на сланцевый газ Донбасса

В августе холдинг Даниэля Кржетински не только получил благословение на добычу газа от правительства Украины, но и проник в одну из крупнейших торговых сетей страны.


43-летний чешский миллиардер Даниэль Кржетински через инвесткомпанию EP Global Commerce покупает 7,3% четвертой в мире торговой сети Metro AG, которая представлена в том числе и в Украине (около 30 торговых центров), за 316 млн евро. Об этом пишет Handelsblatt. Еще 658 млн евро уроженец Брно готов заплатить за дополнительные 15,2% сети.

Кржетински входит в десятку богатейших граждан Чехии, по данным Forbes, с состоянием 2,6 млрд долларов. В Украине чешский миллиардер вскоре может начать добычу сланцевого газа Юзовского месторождения на Донбассе.

Подконтрольный ему холдинг EPH 9 августа получил согласие правительственного комитета на проведении работ по поиску и добыче газа на Юзовском участке на основе соглашения о разделе углеводородов. 13 августа компания EP Power Europe (Эрре), входящая в группу ЕРН, официально сообщила о решении приобрести у инвестиционного фонда Emerstone Energy S.C.Sp. (Люксембург) 100% акций голландской компании Yuzgaz B.V., которая выиграла конкурс на разработку Юзовского месторождения.

EPH в ближайшие годы готова инвестировать в добычу в Украине 200 млн долларов США.

Сначала объемы ежегодной добычи природного года будут колебаться от 20 до 30 млн кубометров, затем увеличатся до 100 млн кубометров, к 2022 году могут достигнуть 1 млрд кубометров.

Ресурсы сланцевого газа в Юзовском месторождении достигают 10 трлн кубометров. Проектная мощность месторождения составляет 10 млрд кубометров в год.

EPH — вертикально интегрированная энергетическая группа, которая владеет активами в 12 млрд. евро в Чехии, Словакии, Германии, Италии, Великобритании, Польше и Венгрии с главным офисом в Праге. ЕРН ежегодно инвестирует более 500 млн. евро в свои энергетические проекты. Основные направления деятельности ЕРН: добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии и тепла, дистрибуция электроэнергии и газа, транзит газа, подземные хранилища газа, разведка и добыча нефти и газа, торговля энергией. EPH включает более 50 компаний по всей Европе, в которых работают более 25 000 сотрудников.


УкрРудПром

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27 Августа 2018 10:50

 

 

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