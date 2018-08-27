США: Україна має стати частиною економіки Заходу, а не шлангом Росії-«бензоколонки»

Про це під час круглого столу парламентського комітету у закордонних справах заявив радник з питань європейської енергетичної безпеки Держдепу США Бенджамін Шмітт.

Як передає кореспондент РБК-Україна, Шмітт, зокрема, зазначив, що США втручаються в ситуацію навколо «Північного потоку-2» через питання безпеки. За його словами, Вашингтон розглядає безпеку європейських партнерів у пріоритетному порядку.

«Зараз ми зацікавлені в цьому контексті, щоб і в Україні був прозорий енергетичний сектор», - повідомив Шмітт.

За його словами, енергетична безпека України є питанням безпеки країн Європи.

«Займаючись питаннями економічної та енергетичної безпеки України, ми розглядаємо це як частину безпеки наших європейських союзників. Ми підтримуємо Україну в її європейських прагненнях. Ми зацікавлені в тому, щоб вона була частиною економіки Європи і Заходу», - додав Шмітт.

Минулого тижня у Києві радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Україні слід шукати альтернативні ресурси природного газу, щоб не залежати від Російської Федерації.