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США: Україна має стати частиною економіки Заходу, а не шлангом Росії-«бензоколонки»
Про це під час круглого столу парламентського комітету у закордонних справах заявив радник з питань європейської енергетичної безпеки Держдепу США Бенджамін Шмітт.
Як передає кореспондент РБК-Україна, Шмітт, зокрема, зазначив, що США втручаються в ситуацію навколо «Північного потоку-2» через питання безпеки. За його словами, Вашингтон розглядає безпеку європейських партнерів у пріоритетному порядку.
«Зараз ми зацікавлені в цьому контексті, щоб і в Україні був прозорий енергетичний сектор», - повідомив Шмітт.
За його словами, енергетична безпека України є питанням безпеки країн Європи.
«Займаючись питаннями економічної та енергетичної безпеки України, ми розглядаємо це як частину безпеки наших європейських союзників. Ми підтримуємо Україну в її європейських прагненнях. Ми зацікавлені в тому, щоб вона була частиною економіки Європи і Заходу», - додав Шмітт.
Минулого тижня у Києві радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Україні слід шукати альтернативні ресурси природного газу, щоб не залежати від Російської Федерації.
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