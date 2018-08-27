Без благословения Гундяева у российских хакеров не получилось взломать почту помощников Патриарха Варфоломея I

В Российской православной церкви уже заявили, что они не «в курсе», что в РФ занимаются таким богопротивным промыслом.

Российские хакеры потратили годы, пытаясь взломать личную переписку высокопоставленных православных деятелей мира, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственное расследование.

В материале отмечается, что среди тех, чью переписку пытались взломать, были главные помощники Вселенского Патриарха Варфоломея I. В частности, это доказывает список из 4,7 тыс. электронных адресов, который был предоставлен компанией Secureworks еще в прошлом году.

По данным агентства, хакеры могут быть частью группировки Fancy Bear, которую связывают с российским правительством.

В РПЦ агентству заявили, что не располагают информацией о попытках взлома.

Как известно, в конце августа начальник РПЦ Гундяев («Кирилл») отправится в Стамбул, дабы убедить Патриарха Варфоломея не предоставлять Томос об автокефалии Украинской православной церкви, что означает ее полную независимость от РПЦ.