Коломойский и Пинчук проиграли НБУ и ПриватБанку «вагонный спор» Национальный банк и ПриватБанк выиграли апелляционное рассмотрение по судебному делу «НЗФ против государства», в рамках которого Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) хотел спасти свои 64 вагона от принудительного взыскания Нацбанком.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 16 августа 2018 года удовлетворил апелляционные жалобы ПриватБанка и НБУ и отменил решение Хозяйственного суда Киева от 1 декабря 2017 года по делу № 910/16744/17. «Отказать в удовлетворении исковых требований (НЗФ) в полном объеме», - говорится в судебном решении, сообщает FinClub. Никопольский завод ферросплавов обращался в суд с иском о признании незаконной бездеятельности и обязательстве осуществить действия. НЗФ утверждал, что незаконная бездеятельность НБУ выражалась в непринятии Нацбанком от ПриватБанка выполнения обязательства (погашения задолженности) по кредитному договору № 19 от 24.10.08, который заключили ответчики, и обязательстве ПриватБанка погасить задолженность по этому договору, а НБУ - принять от банка выполнение обязательств по ее погашению. Хозсуд Киева 1 декабря 2017-го удовлетворил только одно требование: он обязал ПриватБанк погасить кредит рефинансирования, поскольку у госбанка были финансовые возможности для этого, а НБУ не совершал действий по принудительному взысканию долга. НЗФ выступает ипотекодателем по этому кредиту рефинансирования. ПриватБанк и НБУ апеллировали к тому, что самостоятельное погашение банком кредита рефинансирования может привести к потере ликвидности ПриватБанка, а интересы и права НЗФ не нарушались. В рамках договора № 19 ПриватБанк 24 октября 2008 года получил рефинансирование на 3,41 млрд грн под 15% годовых до 23 октября 2009 года. В 2010 году договор был переписан: сумма долга снизилась до 3,31 млрд грн, ставка выросла до 17,3%, а срок погашения - до 23 октября 2015 года. В 2014 году в договор снова внесли изменения: ПриватБанк должен был вернуть 3,4 млрд грн до 23 декабря 2016 года. В 2015 году НЗФ, связанный с акционерами ПриватБанка на тот момент - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, внес свое имущество (64 железнодорожных вагона) в обеспечение по этому кредиту. Ставка по кредитам была повышена до 21,5-29,25%. В декабре 2016 года государство стало собственником ПриватБанка, который 23 декабря не выполнил условия кредитного договора. Поэтому у банка образовался долг, который на 25 сентября 2017-го составил 2,6 млрд грн по телу кредита и 56 млн грн - проценты. ПриватБанк еще 17 февраля 2017 года электронным письмом уведомил НБУ о готовности погасить долг на сумму 893,8 млн грн, но НБУ не горел желанием получить эти деньги. «В ответ на указанное письмо Национальный банк Украины высказал предостережение об уменьшении, в результате такого погашения, объема ответственности финансовых и имущественных поручителей по обязательствам ПАО «Коммерческий банк «ПриватБанк» перед НБУ, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на способность ПриватБанка достичь принятых условий реструктуризации корпоративного кредитного портфеля и структуры обеспечения по нему. НБУ считает недопустимым уменьшение объема ответственности финансовых и имущественных поручителей за счет предоставленной ПриватБанку государственной финансовой поддержки», - отмечено в решении суда. Но уже 21 августа 2017 года НБУ уведомил ПриватБанк, что госбанк должен в течение 30 дней заплатить долг в 2,6 млрд грн, иначе он обратит взыскание на залоговое имущество - вагоны НЗФ экс-собственников ПриватБанка. Судьи апелляционной инстанции обратили внимание на то, что конкретных действий по погашению долга ПриватБанк не осуществлял, а письмо НБУ носило рекомендационный характер и не было обязательным к выполнению. Не приняли судьи в качестве допустимого доказательства интервью главы НБУ, в котором шла речь о рефинансировании ПриватБанка. Суд пришел к выводу, что НБУ не мешал ПриватБанку погасить рефинансирование, а норма о списании задолженности банка с его счета является правом, а не обязанностью НБУ. Именно поэтому отказ ПриватБанка погасить долг дал возможность НБУ взыскать залоговое имущество по этому кредиту, а не списывать денежные средства с корсчета ПриватБанка.

"ОБКОМ" Версия для печати 27 Августа 2018 15:18 Опубликовать Tweet





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