В Криму залишилося лише 7 шкіл із кримськотатарською мовою навчання, українських – жодної

В анексованому Росією Криму кількість шкіл із кримськотатарською мовою навчання скоротилася більш ніж удвічі, українських шкіл не залишилося взагалі.

«За офіційними даними так званого міністерства освіти, науки і молоді Криму, в 2017/2018 роках функціонує сім муніципальних освітніх установ з кримськотатарською мовою навчання, чотири – з російською та кримськотатарською мовами навчання і п’ять освітніх установ, що змінили статус школи кримськотатарської мови навчання на загальноосвітні заклади, тобто без визначення мови навчання», – сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За словами активіста Українського культурного центру в Криму Леоніда Кузьміна, ще гіршою є ситуація з вивченням української мови.

«З семи українських шкіл, які були до моменту окупації Криму, не залишилося жодної. Всі школи переведені на російську або на змішану мову навчання, де є класи з українською мовою навчання. Але більшість класів – із російською мовою навчання. Яскравий приклад – це українська гімназія в Сімферополі», – розповів Кузьмін.

Стаття 10 ухваленої на півострові після анексії півострова «конституції Республіки Крим» надає статус державних кримськотатарській, українській та російській мовам.