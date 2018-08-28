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Завтра вывозить детей за границу Украины придется по-новому

С 29 августа изменяются правила выезда детей за границу без согласия одного из родителей.


Об этом КиевVласть сообщили в Главном территориальном управлением юстиции в Киеве.

Отмечается, что с 6 февраля 2018 года родители, проживающие с ребенком, получили возможность беспрепятственно выезжать с ним за границу, если другой родитель имеет задолженность по алиментам 6 и более месяцев. С завтрашнего же дня вступает в силу второй пакет законов «Чужих детей не бывает», который 25 июля текущего года был подписан президентом.

Согласно новым правилам, родитель, который вывозит ребенка, обязательно должен сообщить о выезде другого родителя заказным письмом. Это в случае наличия информации о месте жительства другого родителя, если тот не уклоняется от уплаты алиментов и надлежащим образом выполняет родительские обязанности. В письме должна быть указана цель поездки, куда и на сколько едет ребенок.

Если нет нотариально заверенного согласия отца, а при разводе вопрос об определении места жительства ребенка не решался, единственный вариант - обратиться в органы опеки и попечительства или в суд для получения решения об определении места жительства ребенка.

В случае, когда один из родителей отказывается давать согласие на выезд ребенка за границу сроком более месяца, но при этом исправно выполняет родительские обязанности, можно получить одноразовое временное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины без согласия и сопровождения отца. Для этого нужно обратиться в суд.

Вывезти ребенка может только мать или отец, который не препятствует другому родителю видеться с малышом и участвовать в его воспитании.

За умышленное нарушение месячного срока установлена административная ответственность - штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов, а это от 1700 до 3400 гривень. Кроме этого, такой отец или мать потеряет на год право выезда за границу с ребенком.

В пресс-службе напомнили, что с начала года госисполнители столичной юстиции взыскали 170 млн гривен алиментов в пользу 26 672 ребенка. Благодаря действию первого пакета законов «Чужих детей не бывает» в столице с недобросовестных родителей взыскали 108,7 млн гривень алиментов.


"ОБКОМ"

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28 Августа 2018 11:45

 

 

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