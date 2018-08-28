В руководстве СНГ скорбят по поводу закрытия представительства Украины

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Украины указывает, что представительство работает: «9.00-18.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, сб., нд. - вихідні дні»…

Представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь «содружества» Сергей Лебедев, передает российский Интерфакс.

«Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах содружества», - сказал Лебедев журналистам во вторник в Минске.

Вместе с тем, председатель исполкома отметил, что «контакт у нас с Украиной остается. Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник».

«Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была, - заметил Лебедев. - Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве».

Лебедев отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября, говорится в сообщении.

Вместе с тем, как убедился «Обком», о закрытии представительства украинский МИД ничего не сообщает. Так на официальном сайте МИД сегодня, 28 августа 2018 г., указано:

Ничего о закрытии на говорится и на странице самого представительства, хотя последняя новость там датирована еще 24 апреля 2018 года.