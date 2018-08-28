Україна експортувала до ЄС уп'ятеро більше товарів, ніж до Росії

Україна у першому півріччі 2018 року експортувала до країн Євросоюзу товарів і послуг майже на 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на дані Держстату у відповіді на інформаційний запит Укрінформу.

Зокрема зазначається, що екпорт товарів і послуг до Росії у першому півріччі становить $1,826 мільярда, а до країн ЄС - $9,791 мільярда.

Також, за даними Держстату, Україна у першому півріччі 2018 року імпортувала з Росії товарів і послуг на $3,75 мільярда, а з країн ЄС - на $10,76 мільярда.

Щодо торгівлі зі Сполученими Штатами Америки за січень-червень 2018 року, то Україна експортувала до США товарів і послуг на $515 мільйонів, а імпортувала на $1,5 мільярда.

Загалом, у січні-червні 2018 року Україна експортувала товарів і послуг на $23,3 мільярда, а імпортувала - на $26 мільярдів.