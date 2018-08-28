Мыколай Азиров стал на российском ТВ экспертом по «общему языку», который он так и не освоил

Это непроходимое Пахло прожило в Украине с 1984-го по 2014 г., но никто так и не понял, на каком «общем» языке оно изъясняется.

Телеканал «Россия 1» пригласил беглого экс-премьер-министра Николая Азарова в качестве эксперта по украинскому языку и правописанию. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, разместив соответствующее анекдотической ситуации видео.

Сюжет российских пропагандистов был посвящен инициативе Минобразования о смене украинского правописания. В нем сказано, что в Украине этот шаг считают продолжением декоммунизации, так как он направлен на дальнейшее отдаление от России. При этом «Россия 1» утверждает, что новое правописание является возвращением к правилам украинского языка, разработанным в советское время, в 1929 году. Однако пропагандисты умалчивают тот факт, что правописание 1929 года позднее было запрещено, а все его создатели - репрессированы. В дальнейшем украинское правописание и лексика были максимально приближены к русскому.

Среди экспертов, комментирующих этот вопрос, в сюжете появился и беглый политик Николай Азаров. Напомним, за несколько лет премьерства в Украине, где он прожил 30 лет, он так и не выучил украинский язык.

Азаров в сюжете «России 1» оценил инициативу Минобразования Украины как направленную на то, чтобы «еще больше отделиться в произношении, написании от русского языка, который был общим с украинским». Жаль, что свой тезис об «общности произношения» Азаров не проиллюстрировал собственным языком.