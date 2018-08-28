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Мыколай Азиров стал на российском ТВ экспертом по «общему языку», который он так и не освоил

Это непроходимое Пахло прожило в Украине с 1984-го по 2014 г., но никто так и не понял, на каком «общем» языке оно изъясняется.


Телеканал «Россия 1» пригласил беглого экс-премьер-министра Николая Азарова в качестве эксперта по украинскому языку и правописанию. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, разместив соответствующее анекдотической ситуации видео.

Сюжет российских пропагандистов был посвящен инициативе Минобразования о смене украинского правописания. В нем сказано, что в Украине этот шаг считают продолжением декоммунизации, так как он направлен на дальнейшее отдаление от России. При этом «Россия 1» утверждает, что новое правописание является возвращением к правилам украинского языка, разработанным в советское время, в 1929 году. Однако пропагандисты умалчивают тот факт, что правописание 1929 года позднее было запрещено, а все его создатели - репрессированы. В дальнейшем украинское правописание и лексика были максимально приближены к русскому.

Среди экспертов, комментирующих этот вопрос, в сюжете появился и беглый политик Николай Азаров. Напомним, за несколько лет премьерства в Украине, где он прожил 30 лет, он так и не выучил украинский язык.

Азаров в сюжете «России 1» оценил инициативу Минобразования Украины как направленную на то, чтобы «еще больше отделиться в произношении, написании от русского языка, который был общим с украинским». Жаль, что свой тезис об «общности произношения» Азаров не проиллюстрировал собственным языком.


"ОБКОМ"

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28 Августа 2018 14:43

 

 

Якій з цих фільмів, що були відібрані українським Оскарівським комітетом, найбільш заслуговує «Оскару»?

«Брама» Володимира Тихого (5)

«Вулкан» Романа Бондарчука (1)

«Донбас» Сергія Лозниці (4)

«Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва (38)

«Коли падають дерева» Марисі Нікітюк (1)

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Жодного з цих фільмів не бачив (27)

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