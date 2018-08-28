Тамразов знов знайшов гроші на заставу – цього разу вже 20 мільйонів

Генпрокуратурі залишається лише «підвищувати ставки»…

Екс-заступник голови правління «Укргазвидобування» і власник видання Insider Олексій Тамразов вніс визначену судом заставу у 20 мільйонів гривень. Про це в коментарі Українській правді повідомив адвокат Микола Ореховський.

«Заставу внесли», - сказав адвокат і додав, що таку значну суму Тамразову допомогли зібрати небайдужі друзі.

Захисник додав, що таке рішення суду представники Тамразова будуть оскаржувати в суді, як тільки отримають ухвалу суду в повному обсязі.

Також Ореховський повідомив, що 28 серпня не відбулося слухання апеляції щодо першого запобіжного заходу Тамразову у вигляді застави в 3 млн гривень від 10 серпня. Як відомо, пізніше він вийшов з-під арешту під цю заставу.

Адвокат пояснив, що на суд не прийшов прокурор, а також Печерський суд не передав матеріали справи в Апеляційний, тому засідання перенесли на 12.30 4 вересня.

21 серпня Генпрокуратра вдруге затримала екс-першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, якого звинувачують у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом організацією екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

23 серпня Печерський районний суд Києва обрав для Тамразова заставу в майже 20 мільйонів гривень, яку необхідно було внести у 5-денний термін.

9 серпня Тамразова затримали перший раз нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара. За словами голови ГПУ Юрія Луценка, Тамразов нібито хотів, щоб прокурор посприяв у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» з 2010 по березень 2014 року.