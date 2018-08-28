Названа кількість російських військових, знищених під Іловайськом у 2014 році

У боях під Іловайськом Донецької області 24-29 серпня 2014 року загинули понад 200 російських військових.

Про це заявив полковник, начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов на брифінгу 28 серпня, пише «Слово і Діло».

«За інформацією, отриманою від різних розвідувальних органів та за результатами нашої роботи, під час Іловайських подій загинули трохи більш ніж 200 військовослужбовців Російської Федерації», – сказав полковник.

За його словами, також близько 300 військовослужбовців РФ, які брали участь у контрнаступі та блокуванні Іловайська, були поранені (нагадаємо, що декілька десантників РФ потрапили у серпні 2014 р. неподалік Іловайська в українських полон - «Обком»).

18 серпня 2014 року українські війська контролювали велику частину Іловайська. Але після введення регулярних російських військ 23-24 серпня вони опинилися в оточенні. 29 серпня президент РФ Путін звернувся до бойовиків із закликом зробити гуманітарний коридор для відходу українських військ. 30 серпня сили АТО почали вихід із міста, але бойовики і російські «їхтамнети» їх розстріляли. За підтвердженими даними військової прокуратури, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 429 були поранені.