Коли буде створений суд у справі «Боїнга», збитого над Донбасом, стане відомо за декілька тижнів

У вересні під час Генасамблеї ООН, де зустрінуться лідери всіх країн зі слідчою групою у справі МН17, оголосять, коли саме буде створений суд.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Я думаю, що у вересні, під час Генеральної асамблеї ООН, коли зустрінуться лідери всіх країн зі слідчою групою, і буде оголошено, коли саме буде створений суд», - сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що у Нідерландах вже визначилися з місцем проведення суду, яке має умови для розгляду такого масштабного процесу, як МН17. Це судовий комплекс «Схіпхол» у місті Бадхоеведорп, що знаходиться за близько 50 км від Гааги і в кількох кілометрах від аеропорту «Схіпхол».

На думку Зеркаль, до самого початку процесу жодних нових імен слідство розголошувати не буде. Воно вже визначило коло осіб, причетних до трагедії, – це понад 100 людей. І наразі триває робота зі свідками, у тому числі працюють і зі свідками з Росії – і дуже переймаються їхньою безпекою.

«Ніхто не буде називати зараз прізвища осіб, які дають свідчення, тому що, по-перше, вони дуже хвилюються, щоб не втратити зв'язок із цими особами, щодо можливості втратити взагалі цих осіб», - зазначила заступник глави МЗС.

Говорячи про тривалість процесу, Зеркаль припустила, що це залежатиме від того, як далеко готові зайти нідерландські прокурори в рамках судового розгляду, чи будуть вони готові скласти всю «матрицю», тобто вертикаль причетних до злочину, чи обмежаться лише тими людьми, які були безпосередньо залучені. Відповідь на це питання стане зрозумілою з того, як буде представлена справа по суті, спрогнозувала український дипломат.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Перші висновки щодо катастрофи літака відомі: МН17 був збитий ракетним комплексом «Бук», що прибув в Україну з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, розташованої під Курськом. Вдалося скласти повний маршрут техніки з Росії в Україну.