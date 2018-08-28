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Суд вирішив: НАБУ має розпочати розслідування щодо нардепа Антона Геращенка

Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро розпочати розслідування стосовно джерел збагачення народного депутата Антона Геращенка.


Це рішення суд виніс після звернення юристів «Тисни» (Bihus.Info) за матеріалами журналістів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В ухвалі йдеться про ймовірне вчинення народним депутатом Антоном Геращенком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення»).

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що Антон Геращенко орендує квартиру в Києві площею 200 квадратів за гроші свого тестя Олексія Шамбура.

62-річний тесть до 2016-го року не отримував доходу, а після 2016-го отримав близько 270-ти тисяч гривень за підприємницьку діяльність і не міг сплачувати близько 3-х тисяч доларів щомісяця за оренду житла. Сам Антон Геращенко орендувати квартиру не міг - в декларації його дохід - більше 100 тисяч гривень на рік.

З цією інформацією юристи проекту «Тисни» звернулись до НАБУ, однак у бюро спочатку відмовилися розслідувати кейс нардепа через «брак фактичних обставин». Згодом юристи звернулись до суду, який і зобов’язав НАБУ відкрити провадження. Проект «Тисни» планує надалі слідкувати за перебігом розслідування щодо народного депутата.


"ОБКОМ"

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28 Августа 2018 16:35

 

 

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Жодного з цих фільмів не бачив (27)

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