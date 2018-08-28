Порошенко анонсував розрив «великого договору про дружбу» з агресором і засідання РНБО щодо російської блокади Азовського моря

Про таки наміри Порошенко повідомив сьогодні.

Президент України Петро Порошенко на нараді керівників закордонних дипломатичних установ анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо захисту інтересів України в акваторії Азовського моря, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, ситуація, що наразі склалася в акваторії Азовського моря, є категорично неприйнятною.

«Я очікую пропозицій щодо забезпечення наших інтересів в акваторії Азовського моря. Я не збираюся з цим миритися і переконаний, що ситуація, яка складається зараз є категорично неприйнятною. Доручив підготувати відповідне засідання РНБО з цього приводу і прошу МЗС внести якнайскоріше свої пропозиції, бо протиправні та підступні дії Москви в цьому регіоні не повинні і не будуть залишатися безкарними і без відповідної міжнародної реакції», - заявив він.

Крім того Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) готуватися до розриву базового договору про дружбу з РФ. Про це президент написав у Twitter.

Порошенко зазначив, що найближчим часом Україна здійснить всі необхідні кроки.

«Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів», - написав він.