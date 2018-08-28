Порошенко знов згадав, що координаційного органу з питань відшкодування Росією завданих Україні збитків досі немає

Це вже вдруге за останній місяць Порошенко нагадує, що пройшло вже більш півроку, як Рада прийняла відповідний «президентський» закон і що «ми не маємо зволікати жодної хвилини стосовно формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків».

Президент України Петро Порошенко закликав створити державний координаційний орган, який буде займатися питаннями відшкодування Росією завданих Україні збитків. Про це він повідомив під час XIII наради керівників дипломатичних установ, інформує Прямий.

«За останні роки ми досягли відчутних результатів у справі залучення Росії до міжнародно-правової відповідальності. Я наполягаю на якнайшвидшому створенні координаційного органу формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданої шкоди, як це передбачено в моєму законі, який прийняла Верховна Рада. Він називається закон «Про деокупацію Донбасу», - повідомив Порошенко.

«Обком» нагадує, що цей закон називається «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» і був прийнятий Верховною Радою ще взимку 2018 року. У статті 6 цього закону, зокрема говориться: «Кабінет Міністрів України… вживає необхідних заходів для утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України».

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