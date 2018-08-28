Охранник, пострадавший при вооруженном нападении на Харьковский горсовет, пришел в себя

Как сообщили в пресс-службе мэрии, он все еще находится в реанимации, так как получил серьезные травмы.

Охранник горсовета, который был ранен на рабочем месте в ночь на 20 августа, пришел в себя, сообщает Status Quo.

Медики ранее говорили, что у пострадавшего - тяжелое ранение грудной клетки, пуля прошла насквозь и повредила внутренние органы. Охранник находился на искусственной вентиляции легких. Легкие и сердце не были задеты.

Напомним, 20 августа ночью во время перестрелки возле здания Харьковского горсовета был тяжело ранен охранник мэрии. Также смертельно был ранен 29-летний инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Кириенко, который прибыл на вызов о стрельбе.

Стрелок был убит на месте полицейскими.