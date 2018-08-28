ДСНС повідомила, що у Києві горів не завод, а сміття

На заводі «Маяк» загорілося сміття на першому поверсі, масштабної пожежі там немає.

Про це УНН повідомила речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага.

«В недіючій будівлі горіло сміття на першому поверсі на площі 20 кв. метрів», - повідомила Водолага.

Сьогодні в соціальних мережах з'явилось відео, на якому нібито видно масштабну пожежу на заводі «Маяк» біля станції метро «Почайна». Повідомлялось про займання 5 поверхів заводу.