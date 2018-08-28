Киевское «Динамо» будет играть в Лиге Европы

До группового турнира Лиги Чемпионов киевляне не добрались.

В Киеве завершился ответный матч раунда плей-офф ЛЧ между «Динамо» и амстердамским «Аяксом». Результат матча – 0:0. В первом матче в Амстердаме киевляне проиграли со счетом 1:3.

Таким образом, «Динамо» будет выступать во втором по значимости еврокубке – Лиге Европы. В Лиге Чемпионов Украину в этом сезоне будет представлять только донецкий «Шахтер».