Предатель Украины лишился «министерского» кресла в Крыму

На его место прислали генерала из Сибири.

Президент РФ Путин уволил главу крымского «МВД» Сергея Абисова.

Абисов родился в 1967 году в Симферополе. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году, дослужился до заместителя начальника Управления уголовного розыска АРК. С 1 марта 2014 года — и.о. начальника ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым.

Абисова назначили главой «министерства внутренних дел России по Крыму» 6 мая 2014 года. Абисов входит в список лиц, на которых распространяются санкции США, Европейского союза и ряда других стран.

Вместо него «министром» назначен российский генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, 1958 г.р. Олег Иванович родился 30 октября 1958 года. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу в Магаданской области. С 1 августа 2013 года по 28 августа 2018 года занимал должность начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю.