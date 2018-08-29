С начала «школьного перемирия» ОБСЕ зафиксировала десятки случаев его нарушения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 00:01 29 августа зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, говорится на странице миссии в Twitter.

«Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения», - заявил Хуг.

Напомним, в зоне боевых действий в полночь в среду, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие, в этот раз - в связи с началом учебного года. Новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа.

Боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения на Донбассе.