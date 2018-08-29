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Ryanair у понеділок розпочинає польоти з України
Ryanair, найбільший європейський бюджетний авіаперевізник, 3 вересня запустить рейс із Києва до Берліна (Шенефельд).
Про це повідомили журналістам у прес-службі міжнародного аеропорту «Бориспіль», інформує «Європейська правда» з посиланням на Інтерфакс-Україна.
«3 вересня 2018 року в аеропорту «Бориспіль» відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд», - йдеться в повідомленні.
За цим маршрутом авіакомпанія здійснюватиме чотири рейси на тиждень.
З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням.
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