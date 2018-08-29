«Не забудемо, не пробачимо»: під посольством РФ у Києві - 366 білих хрестів (фото)

Сьогодні – День пом’яти по загиблим бійцям АТО.

Під посольством Російської Федерації в Києві активісти провели акцію «Путін, за Іловайськ відповіси!» та встановили на проїжджій частині біля посольства 366 білих хрестів в знак пам'яті про жертв Іловайської трагедії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До акції долучилось кілька сотень учасників, на заході були присутні чимало людей у військовій формі, добровольці та родичі й друзі загиблих.

Активісти принесли опудало з маскою російського президента, загорнутого у прапори так званих самопроголошених республік в ОРДЛО.

Учасники акції тримали плакати «Не забудемо, не пробачимо», «Путін – вбивця», «Путін, за Іловайськ відповіси!» та вшанували загиблих в Іловайську хвилиною мовчання.

Також організатори акції спробували передати звернення до Путіна з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, однак працівники посольства через голосовий зв'язок біля входу заяву прийняти відмовились і порекомендували направити звернення поштою на адресу посольства.

Як відомо, наприкінці серпня 2014 року на територію України вторглися російські військові, оточивши українських бійців під Іловайськом. Українським частинам були запропоновані умови виходу з кільця, але 29 серпня, всупереч досягнутим домовленостям, російські військовослужбовці розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Загинули щонайменше 366 осіб, ще 158 вважаються зниклими безвісти.