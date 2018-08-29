Горячая вода в Киеве появится через неделю. Или пару недель

Гройсман и Кличко пришли к выводу, что в зиму киевляне должны войти помытыми.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о готовности Кабинета министров согласовать государственную субвенцию «Киевэнерго» в размере 729,56 млн грн., которая позволит заключить договор о поставке газа между КП «Киевтеплоэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» до начала отопительного сезона.

«Я пообещал, что мы поможем Киеву выйти из этой сложной ситуации. Мы поработали с коллегами по правительству и максимально нашли возможности для того, чтобы поддержать Киев. Думаю, здесь разногласий не будет: очень важно вовремя подготовиться к отопительному сезону и вовремя его начать», - сказал В.Гройсман на заседании Кабмина в среду, дав поручение Минфину найти источники финансирования.

В свою очередь, городской голова Киева Владимир Кличко обратился с просьбой «отменить решение Кабмина в редакции, проголосованной 22 августа 2018 года, и утвердить отдельное решение с расходами для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение разницы в тарифах».

«Закончился договор с «Киевэнерго», ситуация критическая с поставками газа в Киев, в результате чего нет горячей воды и под угрозой начало отопительного сезона. Нет возможности заключить договор «Киевтеплоэнерго» с «Нафтогазом» из-за нерешенного вопроса долгов. Они возникли вследствие разницы в тарифах, сумма составляет на сегодня 729,56 млн грн. Единственным механизмом компенсации долга является принятие соответствующего постановления Кабмина», - отметил В.Кличко.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Кабмина, В.Кличко добавил, что горячее водоснабжение в Киеве будет восстановлено через 1-2 недели.