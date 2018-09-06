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РНБО підтримала припинення «договору про дружбу» з РФ і затвердила заходи відносно захисту національних інтересів у акваторіях Азовського і Чорного морів

За результатами обговорення РНБО України ухвалила основні параметри оборонного бюджету на 2019 рік. У цілому на потреби сектору безпеки і оборони України буде скеровано понад 5% ВВП.


«Одним з важливих пріоритетів бюджету наступного року за дорученням Президента України визначено суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців», - зазначив секретар РНБО України Олександр Турчинов у коментарі.

За його словами, серед пріоритетних напрямків фінансування на наступний рік заплановано виконання заходів щодо розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема, сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема, крилатих ракет); посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних Сил Збройних Сил України; реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спеціального зв'язку та захисту інформації; виконання Національної розвідувальної програми на 2016 - 2020 роки; посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю тощо.

РНБО України затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів.

Зокрема йдеться про посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС ЗСУ, розбудову відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.

Також Кабінету Міністрів України доручено:

- невідкладно ухвалити Морську доктрину України та удосконалити нормативно-правову базу захисту національних інтересів в акваторії Азовського і Чорного морів;

- відпрацювати спільну позицію нашої держави з міжнародними партнерами щодо протидії техногенній катастрофі, яка поширюється на окупованій території північного Криму, а також забезпечити заходи протидії її поширенню на південну частину материкової України.

РНБО України підтримала пропозицію Президента України щодо непродовження чинності Договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ на наступні 10 років.

Рада також ухвалила рішення щодо забезпечення надійного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні.


"ОБКОМ"

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06 Сентября 2018 19:51

 

 

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