«Каланчак» і «Чаплинка» призупинили роботу через екологічну катастрофу у Криму. КПВВ «Чонгар» ще працює

На адмінмежі з Кримом закривають 2 пункти пропуску.

Контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованих Кримом тимчасово призупиняють свою роботу в зв'язку з екологічною ситуацією з кримським заводом «Титан». Про це повідомляє 6 вересня речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, пише Українська правда.

«З метою збереження життя та здоров`я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінмежі і слідують через КПВВ, в зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка склалася на заводі «Титан» на території тимчасово окупованого Криму прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» – повідомив він у Facebook.

Слободян також оприлюднив фото, які підтверджують наявність невідомих домішок у повітрі.

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює в штатному режимі.

Зазначається, що в тимчасово закритих КПВВ прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних засобів будуть здійснювати лише в екстрених випадках та у разі крайньої необхідності.

«Громадяни України з окупованого півострову, які будуть прагнути врятуватися на материковій Україні будуть оформлятися в спрощеному порядку», – наголосив Слободян.

Раніше у четвер на засіданні РНБО президент Петро Порошенко назвав екологічною катастрофою викид хімічних речовин на території окупованого Криму і закликав створити міжнародну комісію, щоб це зупинити.

Як повідомлялося, на півночі окупованого Криму в Армянську стався викид невідомої речовини в атмосферу. Через нього утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.

4 вересня окупанти вирішили припинити на два тижні роботу заводу «Титан» у Армянську. Так званий «глава республіки» Сергій Аксьонов також вирішив відправили з міста всіх дітей шкільного та дошкільного віку. Пояснювали це тим, що в місті перевищила норму концентрація сірчистого ангідриду.

В Міноборони України заявили, що викид хімічних речовин стався через те, що військові РФ в Криму обстріляли відстійники титанового та содового заводів.