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Доба ООС: ситуація цілком контрольована, втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 7 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 6 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою.

Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще трьох поранено.

Від початку доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового та Водяного. При цьому, грубо порушивши умови «шкільного» перемир'я, по позиціях поблизу Кримського вогонь вівся із застосуванням артилерії».


"ОБКОМ"

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07 Сентября 2018 07:30

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

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Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8)

Важко сказати (3)

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