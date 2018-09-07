Доба ООС: ситуація цілком контрольована, втрат немає

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок? Так (104) Ні (27) Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8) Важко сказати (3) Мене ця «проблема» не хвилює (10) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ