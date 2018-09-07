Вночі і полями: безпілотник ОБСЄ знову зафіксував колону військових вантажівок біля кордону з РФ на Донбасі

Моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала колону вантажівок, яка рухалася на Донбасі поблизу кордону з РФ.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, повідомляє Громадське.

Опівночі 4 вересня безпілотник місії виявив колону з 10 вантажівок з критими брезентом вантажними відсіками та ще чотири автомобілі супроводу.

Вантажівки помітили поблизу кордону з РФ на дорозі без покриття — там, де немає офіційного пункту пропуску.

Коли авто стояли, місія ОБСЄ побачила, як між ними ходили близько 10-15 осіб. Близько 00:30 усі вантажівки поїхали в напрямку кордону між Україною та Росією через неофіційні пункти пропуску, тоді як автомобілі супроводу залишилися в Україні та поїхали на північ.

10 серпня повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували рух військових вантажівок з Росії на Донбас. Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував в'їзд на територію Донецької області 8 шестиколісних вантажівок.

Росія відхрестилась від вантажівок, які зафіксувала ОБСЄ на Донбасі.

У прес-центрі операції Об’єднаних сил такі дії Росії розцінюють, як чергове порушення взятих на себе зобов’язань у межах Мінських домовленостей щодо відведення озброєнь.

В ОБСЄ у коментарі «Громадському» підкреслили, що скоординований рух вантажівок з РФ на Донбас свідчить про узгодженість цих дій росіян з бойовиками.