В ОРЛО погибли трое заключенных, выразившие желание быть переданными Украине

Харьковская правозащитная группа от своих источников в «учреждениях исполнения наказаний» оккупированной части Луганской области получила информацию о том, что в августе в колониях найдены мертвыми пятеро заключенных.

Источник ХПГ сообщил о том, что двое заключенных в колониях № 36 и №60 покончили жизнь самоубийством (повесились). Смерть еще одного заключенного в колонии №19 полна неясностей. Также неясными остаются обстоятельства смерти еще двоих заключенных, которых нашли в канализационной системе одной из колоний. Как сообщил источник, на телах заключенных были заметны следы физического насилия, но версия администрации колонии исключала возможность признания насильственной смерти: якобы заключенные пытались осуществить побег.

Трое из погибших в августе ранее изъявили желание быть переданными на подконтрольную Украине территорию и ожидали процедуры передачи. У двоих умерших срок отбывания наказания заканчивался в этом году.

В то же время следует отметить, что вопрос о передаче заключенных на подконтрольные Украине территории обсуждался в Минске, и его процедура была согласована и подтверждена представителями Украины. Все заключенные, которые попали в списки подлежащих передаче, неоднократно подписывали документы о согласии на передачу и уже несколько месяцев ожидали объявления окончательной даты передачи.

Практически все заключенные рассказывают о бесчеловечных условиях обращения со стороны администрации колоний, отмечая отсутствие медицинской помощи, антисанитарные условия в жилищных помещениях, совершенно непригодное питание, издевательства со стороны сотрудников колоний.

Заключенные ожидают более решительных действий украинской стороны по решению вопроса передачи. Тем более, что из луганских колоний пока было переданы только двое заключенных. В то время, как с оккупированной части Донецкой области уже были переданы 188 заключенных.