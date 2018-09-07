Сбежавший из Одессы безграмотный член синодальной комиссии РПЦ назвал доклад Вселенского патриарха Варфоломея «ересью» и призвал к расколу православия

Для этого члена что «этос», что «этнос», что «этика», что «этнография» - без разницы. Для него – это все «нацизм».

В РПЦ не прекращается беснование попов по поводу прошедшего в Стамбуле Синаксиса, в ходе которого стало ясно, что перспективы предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии и освобождения из-под ига беснующейся московской церкви вполне реальны.

Так, в частности, член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков (до апреля 2014 года - секретарь Одесской епархии УПЦ МП) назвал «ересью» выступление патриарха Вселенского патриарха Варфоломея на Синаксисе.

«Все эти выражения: что без Константинопольского патриархата все остальные поместные Церкви – «овцы без пастыря», что Константинополь обладает определенной исключительностью, что он представляет собой этос, или нацию, Православия, что он имеет особые права верховной юрисдикции над всей Церковью, обеспечивает ее единство - все это повторяет римо-католические взгляды на роль папы в Церкви, и это уже абсолютная, чистая ересь», - заявил священник в четверг корреспонденту Интерфакс-Религия.

Мало того, Новиков призывает к расколу православия: «Это просто откровенное издевательство над всей Церковью. Терпимо относиться к этому уже просто невозможно, как невозможно с этим существовать, оставаясь единой Церковью» (конец цитаты).

На этот бред уже отреагировал видный деятель РПЦ, ныне опальный дьякон Андрей Кураев. В частности, Кураев написал:

«Не секрет - то, что этот беглый одесский поп столь же невежественен, сколь и агрессивен.

Но поскольку он лает лишь на тех, на кого укажут, то он назначен в члены Синодальной Богословской Комиссии. И в таковом качестве вещает:

Бедный неуч перевел «этос» как «нацию Православия».

На самом деле это «дух, вкус православия». Народ - это «этнос». Впрочем, и в русском языке слова «этнос» и «этос» разнятся.

Хорошо, ну нет у Новикова привычки знакомиться с оригиналом, прежде чем лаять. Ладно. Но неужто и классическая статья о. Георгия Флоровского «Этос Православия» прошла мимо него?

Впрочем, выбегание Новикова из своей конуры это еще одно подтверждение того, что патриархия озабочена обоснованием своего откола от греческого православия. Мол, мы не за власть боремся, а за «дух православия» (конец цитаты).