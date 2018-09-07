Сбежавший из Одессы безграмотный член синодальной комиссии РПЦ назвал доклад Вселенского патриарха Варфоломея «ересью» и призвал к расколу православия

 

12 сентября

15:05

Коломойський домігся арешту акцій трьох банків, які належать росіянам

13:41

Росіянин-настоятель самобуду УПЦ (МП) біля Десятинки пригрозив родовим прокляттям директорці Нацмузею історії

13:07

Мінстець «захистив інформаційний простір» України: 739 тисяч на поїздку на модну тусовку до американської пустелі (фото)

12:07

Верховний суд РФ схвалив 12 років суворого режиму для Романа Сущенка

11:44

Садовий із розумінням поставився до розпуску «Самопомочі» у Київраді

07:55

Доба ООС: один загиблий, 3 поранених

11 сентября

20:25

КСУ відмовився розглядати подання про призначення Денісової омбудсменом

20:15

Єдиному обвинуваченому у «справі рюкзаків Авакова» дали умовний термін

19:05

Задержан самопровозглашенный «зампредседателя Севастопольской горгосадминистрации»

16:22

«Тітушки» залили ртуттю ректорат Одеського медуніверситету

16:14

Київрада погодилась сплатити борги Ахметова

16:00

«В пошуках оптимального формату сегрегаціі»: ФК «Інгулець» пояснив, чому на стадіоні з’явилася «альтернативна» гостьова клітка (фото)

15:30

Блогера-ветерана АТО Валерия Ананьева выпустили из-под стражи

13:35

Наивная детвора Мариуполя пытается разжалобить своего убийцу Ахметова

11:38

Два катери підсилили ВМС України в Азовському морі

11:28

Саморозпуск «Самопомочі»: фракція цієї політсили у Київраді вирішила припинити свою діяльність

11:13

Всі акредитовані Фондом держмайна «прокладки», які надають доступ до даних з оцінкою нерухомості, мають один програмний код

10:22

Хоть льготы с неба: Путин боится, что без пенсионных поблажек крымчане еще больше разочаруются в РФ

07:56

Доба ООС: загинув один український військовослужбовець, ще одного поранено

10 сентября

22:41

Погибший в Киеве израильтянин не является инструктором Нацгвардии

21:42

Российские металлотрейдеры арестованного гендиректора ИСД перешли под контроль Курченко

19:02

Житель Луганской области приехал в Москву, подрался с Жириновским, заявил на него в полицию

18:14

Президент розтягнув термін призову до армії

15:47

В поліції підтвердили: першого заступника міністра економрозвитку Нефьодова і його дівчину обікрали

12:43

«ДНР» – не Солсбери: ФСБ в какой-то глуши поймала члена ИГ, хотевшего убить какого-то «лидера ДНР» якобы по просьбе СБУ и «Правого сектора»

12:09

Анонсував подання на якогось нардепа, Луценко примудрився не виконати одразу 4 обіцянки щодо подання на зняття недоторканності з нардепів

11:33

В Москве объяснили, почему ликвидация главаря «ДНР» - это хорошо: потому что его «министры» погрязли в воровстве и «беспределе»

09:13

Доба ООС: втрат немає

09 сентября

17:51

Сборная Украины одержала вторую подряд победу в Лиге наций

16:34

Оккупанты избавились от «минобороны ДНР»

Сбежавший из Одессы безграмотный член синодальной комиссии РПЦ назвал доклад Вселенского патриарха Варфоломея «ересью» и призвал к расколу православия

Для этого члена что «этос», что «этнос», что «этика», что «этнография» - без разницы. Для него – это все «нацизм».


В РПЦ не прекращается беснование попов по поводу прошедшего в Стамбуле Синаксиса, в ходе которого стало ясно, что перспективы предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии и освобождения из-под ига беснующейся московской церкви вполне реальны.

Так, в частности, член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков (до апреля 2014 года - секретарь Одесской епархии УПЦ МП) назвал «ересью» выступление патриарха Вселенского патриарха Варфоломея на Синаксисе.

«Все эти выражения: что без Константинопольского патриархата все остальные поместные Церкви – «овцы без пастыря», что Константинополь обладает определенной исключительностью, что он представляет собой этос, или нацию, Православия, что он имеет особые права верховной юрисдикции над всей Церковью, обеспечивает ее единство - все это повторяет римо-католические взгляды на роль папы в Церкви, и это уже абсолютная, чистая ересь», - заявил священник в четверг корреспонденту Интерфакс-Религия.

Мало того, Новиков призывает к расколу православия: «Это просто откровенное издевательство над всей Церковью. Терпимо относиться к этому уже просто невозможно, как невозможно с этим существовать, оставаясь единой Церковью» (конец цитаты).

На этот бред уже отреагировал видный деятель РПЦ, ныне опальный дьякон Андрей Кураев. В частности, Кураев написал:

«Не секрет - то, что этот беглый одесский поп столь же невежественен, сколь и агрессивен.

Но поскольку он лает лишь на тех, на кого укажут, то он назначен в члены Синодальной Богословской Комиссии. И в таковом качестве вещает:

Бедный неуч перевел «этос» как «нацию Православия».

На самом деле это «дух, вкус православия». Народ - это «этнос». Впрочем, и в русском языке слова «этнос» и «этос» разнятся.

Хорошо, ну нет у Новикова привычки знакомиться с оригиналом, прежде чем лаять. Ладно. Но неужто и классическая статья о. Георгия Флоровского «Этос Православия» прошла мимо него?

Впрочем, выбегание Новикова из своей конуры это еще одно подтверждение того, что патриархия озабочена обоснованием своего откола от греческого православия. Мол, мы не за власть боремся, а за «дух православия» (конец цитаты).


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

07 Сентября 2018 10:52

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

Так (104)

Ні (27)

Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8)

Важко сказати (3)

Мене ця «проблема» не хвилює (10)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 