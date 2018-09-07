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Оккупанты избавились от «минобороны ДНР»

В «ДНР» уже сместили временного преемника Захарченко и временно назначили «народным главою» МММщика Пушилина

Племянник экс-«министра информации ДНР» Лены Никитиной порадовал тетку своими новыми успехами.


«Нарсовет ДНР» назначил временно исполняющими обязанности «главы ДНР» Дениса Пушилина. За соответствующее решение в пятницу на пленарном заседании в Донецке проголосовало большинство «депутатов», передает ТАСС.

Сегодня же эти «депутаты» проголосовали за «досрочное прекращение полномочий главы республики Александра Захарченко» - в связи с его досрочной гибелью в кабаке «Сепар».

«Хочу поблагодарить Народный совет, который позволил сегодня своим голосованием сохранить нормы конституции, что позволяет нам поддержать и продолжить дело Александра Владимировича Захарченко и приложить все усилия, чтобы решения, которые определялись им, были реализованы. Хотелось бы сделать жизнь Донбасса счастливой», - изрек уже счастливый Пушилин.

Ранее «генпрокуратура ДНР» заявила, что назначение Дмитрия Трапезникова «и.о. главы ДНР» было незаконным. «Указанное решение противоречит части 1 статьи 62 Конституции Донецкой народной республики, которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Донецкой народной республики их временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР, - говорится в документе. - Трапезников не является первым заместителем председателя Совета министров ДНР. Такой должности в составе Совета министров ДНР вообще не предусмотрено. Таким образом, на Трапезникова не могло быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР», - указывается на такой «казус» в заявлении.

Денис Пушилин родился 9 мая 1981 года в Макеевке Донецкой области. В 1998 году окончил в Макеевке средний лицей. С 1999 по 2000 годы проходил службу в армии. Позже, уже в XXI веке, возглавил «партию» «МММ-Украина». В мае 2014 года был «избран» председателем «президиума народного совета народной республики». 11 сентября 2015 года был вновь «избран» председателем того же «нарсовета».


"ОБКОМ"

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07 Сентября 2018 13:56

 

 

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