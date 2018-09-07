По команде «Голос!»: дрессированные «власти» ОРДО и ОРЛО вдруг дружно передумали отменять «общенародные» голосования

В Москве решили все же провести так называемые «выборы» на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории Донбасса. Дата объявлена - 11 ноября.

Такое решение было одновременно принято «парламентами» в Донецке и Луганске, сообщают Новости Донбасса.

Сепаратистские СМИ отмечают, что будут проведены «выборы» как главарей, так и «депутатов» группировок.

Наблюдатели отмечают, что «политическая активность» марионеток ОРДЛО резко возросла после консультаций с московскими кураторами.

До сего дня «власти» и ОРДО, и ОРЛО столь же согласованно склонялись к отмене назначенных на эту осень выборов или продлении «полномочий» главарей (как это и произошло на днях в оккупированном Луганске).