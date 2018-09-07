Константинопольський патріархат призначив своїх екзархів у Києві

Вселенський патріархат призначив як своїх екзархів у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні.

Про це повідомляє голова інформаційного управління УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря), пише Інтерфакс-Україна.

«У рамках підготовки до надання автокефалії Православній Церкві в Україні Вселенський Патріархат призначив як своїх екзархів у Києві Його Преосвященство Архієпископа Данила Памфілійського зі Сполучених Штатів і Його Преосвященство єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх країнах у Вселенському Патріархаті», - написав архієпископ на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю з посиланням на генерального секретаря Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату.