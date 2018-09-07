МЗС просить Захід посилити санкції проти РФ через «вибори» в ОРДЛО

 

12 сентября

15:05

Коломойський домігся арешту акцій трьох банків, які належать росіянам

13:41

Росіянин-настоятель самобуду УПЦ (МП) біля Десятинки пригрозив родовим прокляттям директорці Нацмузею історії

13:07

Мінстець «захистив інформаційний простір» України: 739 тисяч на поїздку на модну тусовку до американської пустелі (фото)

12:07

Верховний суд РФ схвалив 12 років суворого режиму для Романа Сущенка

11:44

Садовий із розумінням поставився до розпуску «Самопомочі» у Київраді

07:55

Доба ООС: один загиблий, 3 поранених

11 сентября

20:25

КСУ відмовився розглядати подання про призначення Денісової омбудсменом

20:15

Єдиному обвинуваченому у «справі рюкзаків Авакова» дали умовний термін

19:05

Задержан самопровозглашенный «зампредседателя Севастопольской горгосадминистрации»

16:22

«Тітушки» залили ртуттю ректорат Одеського медуніверситету

16:14

Київрада погодилась сплатити борги Ахметова

16:00

«В пошуках оптимального формату сегрегаціі»: ФК «Інгулець» пояснив, чому на стадіоні з’явилася «альтернативна» гостьова клітка (фото)

15:30

Блогера-ветерана АТО Валерия Ананьева выпустили из-под стражи

13:35

Наивная детвора Мариуполя пытается разжалобить своего убийцу Ахметова

11:38

Два катери підсилили ВМС України в Азовському морі

11:28

Саморозпуск «Самопомочі»: фракція цієї політсили у Київраді вирішила припинити свою діяльність

11:13

Всі акредитовані Фондом держмайна «прокладки», які надають доступ до даних з оцінкою нерухомості, мають один програмний код

10:22

Хоть льготы с неба: Путин боится, что без пенсионных поблажек крымчане еще больше разочаруются в РФ

07:56

Доба ООС: загинув один український військовослужбовець, ще одного поранено

10 сентября

22:41

Погибший в Киеве израильтянин не является инструктором Нацгвардии

21:42

Российские металлотрейдеры арестованного гендиректора ИСД перешли под контроль Курченко

19:02

Житель Луганской области приехал в Москву, подрался с Жириновским, заявил на него в полицию

18:14

Президент розтягнув термін призову до армії

15:47

В поліції підтвердили: першого заступника міністра економрозвитку Нефьодова і його дівчину обікрали

12:43

«ДНР» – не Солсбери: ФСБ в какой-то глуши поймала члена ИГ, хотевшего убить какого-то «лидера ДНР» якобы по просьбе СБУ и «Правого сектора»

12:09

Анонсував подання на якогось нардепа, Луценко примудрився не виконати одразу 4 обіцянки щодо подання на зняття недоторканності з нардепів

11:33

В Москве объяснили, почему ликвидация главаря «ДНР» - это хорошо: потому что его «министры» погрязли в воровстве и «беспределе»

09:13

Доба ООС: втрат немає

09 сентября

17:51

Сборная Украины одержала вторую подряд победу в Лиге наций

16:34

Оккупанты избавились от «минобороны ДНР»

МЗС просить Захід посилити санкції проти РФ через «вибори» в ОРДЛО

Ці «вибори» порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони «мінських домовленостей».


Міністерство закордонних справ закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з наміром окупаційної адміністрації Російської Федерації провести «позачергові вибори» на Донбасі.

Про це йдеться у заяві МЗС України: «У зв’язку з появою у російських засобах масової інформації повідомлень про намір окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України провести так звані «позачергові вибори» ватажків бойовиків та їхніх нелегітимних представницьких органів, Міністерство закордонних справ України наголошує, що такі дії Кремля грубо порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей» - йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що результати «виборів» не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою.

Провокаційні дії РФ «здатні звести нанівець наполегливі міжнародні зусилля з врегулювання ситуації», заявили у відомстві.

«Закликаємо міжнародних партнерів надати чітку оцінку таким діям Кремля та посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження проти неї додаткових санкцій, аби спонукати її повернутися до виконання взятих на себе зобов’язань», - йдеться у заяві.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначили «вибори» на 11 листопада.


Європейська правда

Версия для печати  Версия для печати

07 Сентября 2018 18:32

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

Так (104)

Ні (27)

Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8)

Важко сказати (3)

Мене ця «проблема» не хвилює (10)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 