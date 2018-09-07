МЗС просить Захід посилити санкції проти РФ через «вибори» в ОРДЛО

Ці «вибори» порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони «мінських домовленостей».

Міністерство закордонних справ закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з наміром окупаційної адміністрації Російської Федерації провести «позачергові вибори» на Донбасі.

Про це йдеться у заяві МЗС України: «У зв’язку з появою у російських засобах масової інформації повідомлень про намір окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України провести так звані «позачергові вибори» ватажків бойовиків та їхніх нелегітимних представницьких органів, Міністерство закордонних справ України наголошує, що такі дії Кремля грубо порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей» - йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що результати «виборів» не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою.

Провокаційні дії РФ «здатні звести нанівець наполегливі міжнародні зусилля з врегулювання ситуації», заявили у відомстві.

«Закликаємо міжнародних партнерів надати чітку оцінку таким діям Кремля та посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження проти неї додаткових санкцій, аби спонукати її повернутися до виконання взятих на себе зобов’язань», - йдеться у заяві.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначили «вибори» на 11 листопада.