Вслед за активами Ринат утратил иллюзии и решил судиться с Россией

ДТЭК, не дождавшись ответа на выдвинутую им претензию по утраченным в аннексированном Крыму активам, начал подготовку иска в международные суды.

Об этом генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко сообщил журналистам в Полтавской области в пятницу, передает Энергореформа.

«Мы выдвинули претензию, ждали ответа, но он не поступил. Поэтому в настоящее время уже готовятся судебные слушания», - сказал он.

По словам гендиректора, сейчас осуществляется оценка ущерба в результате утраченных в Крыму активов.

«ДТЭК Крымэнерго» являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове. Обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на его территории.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.