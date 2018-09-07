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«Сім’я» Януковича заблокувала рахунки «Укртрансгазу»

Новий виток у справах про фіктивні поставки обладнання групою компаній, діяльність яких пов`язують з олігархічним кланом (більше відомим як «сім`я» Януковича ), в результаті привів до блокування роботи «Укртрансгазу».


Про це сьогодні повідомив «Укртрансгаз»:

«Наразі Державна виконавча служба Міністерства юстиції заблокувала рахунки АТ «Укртрансгаз» та її філії ВРТП «Укргазенергосервіс» на виконання рішення №911/1407/15 у справі за позовом ТОВ «Турботрейд». Ці рахунки використовувалися для обслуговування захищених статей – виплата заробітної плати працівникам підприємства та отримання коштів для забезпечення Рамкової угоди між Україною та МБРР щодо грантів технічної допомоги.

Дана ситуація є черговим епізодом комплексу позовів і відкритих кримінальних проваджень у боротьбі Укртрансгазу зі спробами недобросовісних постачальників стягнути грошові кошти за начебто поставлене обладнання для ремонту об`єктів ГТС України в 2011-2013 роках. Мова йде про позови пов`язаних компаній ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Турботрейд» та ТОВ «Промінвеставтоматика».

Попередні незаконні спроби арештів рахунків Укртрансгазу були безуспішними завдяки активній позиції керівництва Генеральної Прокуратури, співробітники якої надали вичерпні доводи під час судових засідань у цих справах.

Зокрема, в аналогічній судовій справі №911/5357/14 Верховний Суд України зайняв остаточну позицію щодо спірних взаємовідносин між АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турболінкс»: «За результатами оцінки судом відповіді Державної фіскальної служби України від 27.04.2015 №577 судом встановлено, що митне оформлення товарів виробництва MJB Intenational LTS за період з 01.01.2009 по 31.12.2014 не здійснювалось. За таких умов, обґрунтованим є висновок апеляційного суду про те, що позивач документально не довів поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення», та постановив касаційну скаргу ТОВ «Турболінкс» залишити без задоволення.

Нагадаємо, протягом останніх 5 років ТОВ «Турботрейд» намагається через суди різних інстанцій стягнути з АТ «Укртрансгаз» та його філії ВРТП «Укргазенергосервіс» 46 442 482,80 млн грн боргу за начебто поставлене в 2012 році обладнання та додатково, в якості штрафу ще 45 670 863,10 грн (всього 92 113 345,90 грн).

АТ «Укртрансгаз» публічно звертається до керівництва Міністерства юстиції, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України та Адміністрації Президента України з проханням вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити незаконного арешту рахунків та блокування роботи державного підприємства».


"ОБКОМ"

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07 Сентября 2018 19:10

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

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Ні (27)

Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8)

Важко сказати (3)

Мене ця «проблема» не хвилює (10)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 