З Лук’янівського СІЗО втік вбивця Пушкін. Прикмети: білошкірий, русяве волосся… (фото)

Правоохоронці розшукують втікача зі слідчого ізолятора у Києві.

Відділ комунікації поліції Києва розповсюдив наступне повідомлення:

«Повідомлення щодо зникнення засудженого надійшло сьогодні. До його розшуку залучені всі оперативні служби та підрозділи столичної поліції. Орієнтування також передані в інші регіони держави.

О 12:37 чергова частина Головного управління Національної поліції у м. Києві від чергового СІЗО отримала інформацію: працівники ізолятору виявили відсутність одного із засуджених. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Інформацію про розшукуваного передана всім черговим частинам територіальних управлінь поліції, патрульним поліцейським, автопатрулям полків поліції особливого призначення та управління поліції охорони, дільничним офіцерам поліції, оперативним підрозділам та колегам з інших регіонів.

Правоохоронці розшукують Пушкіна Віталія Володимировича, 1999 року народження, мешканця Київської області, засудженого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Прикмети: зріст 165 см, худорлява статура, русяве волосся, овальне обличчя, високий лоб, прямі брови, карі очі, широкий ніс, тонкі губи.

Громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження втікача, просимо зателефонувати за номером чергової частини київської поліції (044): 279-66-00 і 102 або ж чергової частини Шевченківського управління поліції м. Києва: (044) 486-03-06».