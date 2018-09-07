Великодушные оккупанты дадут шанс еще «одному поколению» жителей Крыма: отравивший их завод навсегда не закроют

Ибо с «точки зрения перспективы» этого делать нельзя. А с «точки зрения ретроспективы» - тем более.

Российские власти Крыма не намерены полностью закрывать завод «Крымский титан», где в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс химических веществ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал «спикер крымского парламента» Владимир «Консоль» Константинов, передает Крым.Реалии.

«Останавливать это предприятие, с точки зрения перспективы, мы не можем. Одно за одним поколение работали на этом заводе. Он для нас очень важный плательщик налогов… Взять и закрыть – и что дальше? Ни в коем случае. Другое дело – найти решение», – сообщил Константинов.

Ранее гендиректор предприятия «Крымский титан» Андрей Акулов подтвердил, что завод полностью остановят в воскресенье, 9 сентября.