Доба ООС: один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 8 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 7 вересня, ситуація в районі проведення операції продовжувала загострюватися, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське вночі ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил з артилерії калібру 152 мм, а вже увечері відкривав вогонь по опорному пункту в районі Світлодарської дуги з міномету калібру 120 мм.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби було знищено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Лебединське та Гнутове з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників немає».