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«Антикризовий» Гройсман запевнив, що тільки за допомогою МВФ Україна відскочить від «межи дефолту»

«Економіка зростає», проте невиконання умов Міжнародного валютного фонду поставить країну на межу дефолту.


Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє Українська правда.

«Нас закинули в серйозну боргову яму. Очевидно, що економіка зростає, але у нас на плечах такий борг, який ми самі не можемо виплатити. Треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки», - зазначив прем'єр.

Гройсман запевнив, що він «перший за те, аби зменшувати ціни на ресурси».

«Але невиконання вимог поставить Україну на межу дефолту. Ми хочемо кризи? Я не кризовий прем'єр, я антикризовий. Я зроблю все аби захистити людей, знизити інфляцію і зростання реальних доходів», - наголосив він.

Прем'єр підкреслив, що раніше меморандум з кредиторами підписували і не виконували обіцяне - це підірвало довіру до України.

«Я мушу вирішувати це питання. Місія МВФ приїхала. Ми працюємо, у нас конструктивні відносини. За два тижні повідомимо про результати перемовин», - заявив Гройсман.

Раніше у Мінфіні заявили, що Україна виконала більшість своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.

Місія МВФ приїхала з візитом до Києва 6 вересня. За підсумками візиту буде прийнято рішення про виділення траншу.

Ключовою умовою для отримання траншу від МВФ є підвищення цін на газ для населення до ринкових. Гройсман заявив про готовність до такого кроку.


"ОБКОМ"

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08 Сентября 2018 08:44

 

 

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