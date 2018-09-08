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Ни разу за 4 года не осудив вторжение РФ в Украину, РПЦ и «У»ПЦМП резко возмутились «вторжением» Вселенского Патриарха на якобы «их» часть Украины

Уже прозвучала угроза «не оставить без ответа» назначение украинских экзархов Константинопольской церковью. Хорошо, если этот ответ ограничится лишь более усердными молитвами во славу «православного» оружия и более обильным опрыскивание водою российских «Градов».


Вчера вечером, в 19.55, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Российской православной церкви В. Легойда вполне предсказуемо отреагировал на назначение Вселенским Патриархатом своих представителей-епископов в Украине:

«Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине — без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины — есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа», — заявил Легойда.

Не прошло и часа, как «Украинская» ПЦ Московского патриархата поддержала эти угрозы своего начальства. В 20.47 на своем сайте «У»ПЦ МП вставила и свои «весомые» «5 копеек» (сребреников):

«Сьогодні, 7 вересня 2018 року, Константинопольський Патріархат офіційно повідомив, що «в рамках підготовки вирішеного надання автокефального устрою Православній Церкві в Україні», призначив архієпископа Памфільського Даниїла зі Сполучених Штатів Америки, а також єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади в якості своїх екзархів в Київ.

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви уповноважений заявити, що призначення екзархів є грубим порушенням канонічної території Української Православної Церкви…

Призначення екзархів в Київ відбулося без відома Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, як єдиного канонічного єпископа міста Києва. Відповідальність за можливі негативні наслідки цього діяння лежатиме на Константинопольському Патріархаті».


"ОБКОМ"

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08 Сентября 2018 11:04

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

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Ні (27)

Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8)

Важко сказати (3)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 