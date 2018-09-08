Помощник Путина восхищен «высотой культуры» бандитов «ДНР»

Из Москвы, куда смылся еще не остывший от взрыва в кабаке «Сепар» «министр доходов ДНР» Тимофеев-«Ташкент», выразили поддержку новому главарю «ДНР», который уже успел уволить «Ташкента».

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил о своей поддержке и.о. главы группировки «ДНР» Денису Пушилину. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на «РИА Новости».

Сурков выразил надежду, что будет «продолжен курс» погибшего Александра Захарченко и «обеспечена преемственность и последовательность внешней и внутренней политики».

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», - прокомментировал Сурков назначение Пушилина «депутатами нарсовета ДНР».

Вместе с тем, как передает Остров, ссылаясь на сепаратистские СМИ, временно исполняющий обязанности главаря «ДНР» Пушилин одним из первых своих «указов» уволил «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева, который предусмотрительно покинул оккупированную территорию вместе с московским советником ликвидированного Захарченко.

Так называемым и.о. «министра» стал некий Евгений Лавренов. В 2015 году он был «начальником управления стратегии развития промышленности» оккупационной администрации главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Тем временем СМИ ОРДО принялись отважно клеймить сбежавшего «Ташкента», сообщая, в частности, что ряд предпринимателей, действующих в ОРДО, обвинил его в захвате чужого имущества и пр. Ранее сообщения об «отжатом» «Ташкентом» имуществе появлялась только в соцсетях либо в украинских СМИ, которые имеют свои источники на оккупированной территории. Сепаратистские СМИ эту тему не поднимали.