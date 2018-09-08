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На эстраде РФ «воздух станет еще чище»: «звезда» киевского и португальского Евровидений Юлия Соломина уехала в Европу

Вслед певице-инвалиду россияне, на протяжении года (от весны-2017 до мая-2018) столь ее обожавшие, посылают проклятия и ругательства. После этих проявлений «эмпатии» Солопина заявила, что еще вернется в эту чудесную страну с ее высокодуховными обитателями.


Не успели еще у россиян высохнуть щеки от пролитых ими слез по безвременно покинувшему кресло Госдумы Кобзону, как их ошарашила не менее скорбная весть. А именно: их главная надежда на призы Евровидения-2017, прошедшего в Киеве без участия этой представительницы РФ, а потом и безусловный фаворит Евровидения-2018 (не попавшая в финал конкурса лишь по причине отсутствия слуха и голоса) Юлия Сазонова заявила о своей иммиграции в Европу.

Впрочем, как уточняет «Лента.ру», фамилия уехавшей звезды культуры и эстрады РФ Самойлова. Кроме того, сообщается следующее:

«Интернет-пользователи обрушились с критикой и оскорблениями на певицу Юлию Самойлову, заявившую о готовности иммигрировать в Европу и опубликовавшую в Instagram фото из аэропорта Шереметьево».

В комментариях под снимком артистке припомнили провальное выступление на «Евровидении-2018» и посчитали, что без нее «воздух в России станет чище».

«Всегда были те, у кого удобство своей ж…пы превыше всего. Хорошо, что есть возможность у таких свалить и хорошо бы чтоб безвозвратно. Я отбирал бы паспорта у них!» — написал один из цитируемых «Лентой» пользователей.

«Вот и отлично! ****** ***** <Уезжай далеко>, и не возвращайся, ****** <неприятная личность>», — добавила другая разочарованная поступком Юлии личность российского женского пола.

«Пользователи также раскритиковали вокальные способности Самойловой, обвинили ее в лицемерии и напомнили ей о ее инвалидности: она передвигается на коляске», - приводит «Лента» список обвинений в адрес «певицы». Последнее напоминание особенно трогательно: а вдруг Юлия об этом забудет и убежит из РФ еще дальше.

В ночь на 6 сентября Самойлова опубликовала видео, в котором заявила, что готова эмигрировать из России. Она пообещала раскрыть подробности позже в этот же день. Агент Самойловой заявил, что не знает, почему певица сделала такое заявление, и подтвердил, что она находится на борту самолета.

Позже сама Юлия выступила с пояснениями. Оказывается, она своим отъездом и постом «просто пыталась привлечь внимание к проблеме. «В нашей стране невозможно получить нормальные лекарства — их попросту нет», — отметила Самойлова, призвав при этом «не искать политики, а просто помочь». И, уточнила Юлия, «она просто цитировала другую женщину. «Я готова эмигрировать из России в Европу», - это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу», - объяснила Самойлова.

Из этого объяснения следует, что у нее нет не только голоса и слуха, но и словарного запаса, не говоря уже о мозгах.

СМ. ТАКЖЕ: «Моторола» на колесиках


"ОБКОМ"

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08 Сентября 2018 13:49

 

 

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