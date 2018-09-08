В Ялте пересчитали всех своих крокодилов - и насторожились: все на месте

Несмотря на это, сообщений об украинских «морских котиках», пытавшихся применить зоологическое оружие против жителей и гостей оккупированной «жемчужины ЮБК» из ФСБ РФ пока не поступало.

Директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко опроверг предположение, что найденный в море мертвым крокодил сбежал из питомника, сообщают Новости Крыма. По его словам, все обитатели находятся на своих местах под присмотром работников крокодиляриума, которые ведут учет животных, проверяют состояние их здоровья и контролируют безопасность вольеров и бассейнов.

Жиленко предположил, что этот крокодил принадлежал фотографам, которые предлагают свои услуги на набережной Ялты. Коммерсанты могли потерять или выкинуть хищника в конце сезона. «Хотя поверить в это сложно, но и исключать этого нельзя», – цитируют его в пресс-службе крокодиляриума.

Напомним, на днях в море неподалеку от пляжа жилкомплекса «Опера-Прима» в Ялте обнаружили мертвого крокодила. Причины его гибели неизвестны. В социальных сетях предположили, что рептилия сбежала из местного крокодиляриума.

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