«Повітрям свободи» втікач з Лук'янівського СІЗО дихав у вентиляційній системі

Вбивцю Пушкіна знайшли у тому ж СІЗО.

Ув’язненого Віталія Пушкіна, який 6 вересня зник з Київського слідчого ізолятора, знайшли. Про це 8 вересня повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, пише Українська правда.

За її повідомленням, арештанта відшукали у вентиляційній системі, де він ховався.

«Режимну установу він не покидав. Інші обставини інциденту з'ясовуються», - зазначила Максимець.

Раніше прес-секретар Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Інна Попова повідомила, що відсутність Пушкіна помітили ввечері 6 вересня, але точної інформації, коли саме він зник, немає.

Попова зауважила, що зниклий був наркозалежним. В'язень 1999 року народження є мешканцем Київської області. Його засудили за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ).