Премію в студію! «Медведчук-ТБ» видало свою маячню за дані відомої соціологічної служби

І такі задоволенні виходять в ефір працівники цього каналу, облизуються: оригинально привітали Рабіновича зі святом Рош Гашана.

Фонд «Демініціативи» заявив про маніпулятивне використання результатів досліджень фонду на телеканалі «112 Україна». В заяві говориться:

«Колектив Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва висловлює протест проти маніпулятивного використання результатів наших досліджень. 6 вересня на телеканалі «112 Україна» після блоку теленовин о 21.20 в рубриці «Епізод» з посиланням на прес-конференцію Фонду «Демократичні ініціативи» прозвучало кілька неправдивих тверджень.

Посилаючись на соціологічне опитування Фонду «ДІ» та Центру Разумкова, в ефірі стверджувалося, що останні результати громадської думки «засвідчують зростання популярності партії «За життя». Насправді, як показують дані опитувань, ніякого «зростання популярності партії «За життя!» не відбувається: у грудні 2017 року за неї були готові проголосувати 6,7% населення, у травні 2018 року – 6,0%, у серпні 2018 року – 6,1%. Не зріс також і президентський рейтинг Рабіновича: у грудні 2017 року – 5,8%, у серпні 2018 року – 5,3%. Не зросли й рейтинги довіри до Рабіновича: у грудні 2017 року він становив 17,8%, у серпні 2018 – 15,6%.

Отже, немає жодних підстав стверджувати на основі наших досліджень про «зростання популярності партії «За життя!».

Так само маніпуляцією є твердження з посиланням на наші дослідження, що «все більша кількість українців вважають, що миру можна досягти шляхом домовленостей та компромісів». При цьому свідомо опускається важлива деталь: так, більшість за мир, але «мир за будь-яку ціну» приймає менше 29% українців, а 51% – «за компроміси, але не за будь-які». І, як свідчать результати опитувань, для більшості громадян України не прийнятні ті компроміси, яких прагне Кремль: особливий статус окупованих територій, вибори за нинішніх умов неконтрольованості Україною територій, загальна амністія тощо. Ну, а щодо слів Рабіновича про те, який «найкращий переговорник Медведчук», свідчить довіра до нього громадян: у грудні 2017 року повну і переважну довіру до Медведчука висловили 5,3% українців, у серпні 2018 р. – 5,2%.

Отже, показаний сюжет на телеканалі «112 Україна» з посиланням на прес-конференцію Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва є свідомою маніпуляцією. Ми вимагаємо відповідних спростувань і попереджаємо телеканал, що у разі подібного використання даних наших досліджень будемо змушені звернутися до Національної Ради України з питань радіо та телебачення щодо відозви ліцензії за поширення неправдивої інформації. Те саме стосується й інших засобів масової інформації.

Команда Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва».