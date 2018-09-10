Доба ООС: втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 10 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 9 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку. Також вдень в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку один із опорних пунктів був обстріляний з озброєння бойової машини піхоти.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби допущено не було.

За даними розвідки, минулої доби було поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».