В Москве объяснили, почему ликвидация главаря «ДНР» - это хорошо: потому что его «министры» погрязли в воровстве и «беспределе»

А сам Саня Захарченко не мог же за всем уследить: у него не только «своя» сеть магазинов появилась, но он же и вопросами обороны занимался, Днепр и Ла-Манш форсировать готовился. Зато теперь в «народной республике» восторжествуют закон и порядок.

Некоторые «министры ДНР», втершись в доверие к Александру Захарченко, якобы очень занятому «укреплением обороноспособности», цинично разворовывали достояние «республики». Так объяснил внезапно начавшиеся разоблачения в среде ближайшего окружения ликвидированного главаря «ДНР» российский политолог Алексей Чеснаков, которого считают существом, особо приближенным к помощнику Путина Суркову.

«Не секрет, что по необходимости очень много времени уделяя делам сугубо военным, Александр Захарченко оставлял вопросы экономики разного рода доверенным лицам, которые, как часто бывает, его доверием, увы, злоупотребляли. Проще говоря, воровали. Вот тут надо наводить порядок. Деньги должны идти на нужды простых людей, а не в карманы министров», - заявил Чеснаков в интервью ТАСС, сообщает Остров.

«Втеревшись к нему в доверие, они занимались при его жизни хищениями, «отжимали», выражаясь на их криминальном жаргоне, чужое имущество. Сейчас они разбежались кто куда, боясь наказания», - резюмировал Чеснаков.

Из «логики» Чеснакова неминуемо следует вывод, что ликвидация Захарченко – это благо для народа «народной республики», ибо неизвестно, сколько бы еще продолжался «беспредел» его соратников, если б взорвать кабак «Сепар» не получилось.

Московский политолог, как водится, умалчивает о главном, а именно, о том, что сам покойный в числе первых «отжимал» чужое добро, не сумев при этом как следует управлять наворованным . Весной 2018 года, например, стало известно сеть супермаркетов «Первый республиканский» («отжатые» в пользу жены Захарченко и переименованные магазины украинской сети АТБ) задолжала поставщикам порядка 7 миллионов рублей и при этом сократила оборот в 7 раз.

Об этом, в частности, заявлял создатель банды «Восток» Александр Ходаковский в соцсетях. По его словам бывшая сеть АТБ была должна контрагентам порядка 700 миллионов рублей. При этом поставщики продукции отмечают, что оборот товаров в сети супермаркетов сократился практически в 7 раз.