Анонсував подання на якогось нардепа, Луценко примудрився не виконати одразу 4 обіцянки щодо подання на зняття недоторканності з нардепів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко «забув» про обіцянки повторно внести до парламенту подання про зняття недоторканності з народних депутатів. Ідеться про Дмитра Колєснікова, Олександра Пономарьова, Сергія Дунаєва та Олександра Вілкула.

Ці обіцянки генпрокурор давав 21 червня, нагадує «Слово і Діло».

«Я обов'язково внесу подання на згаданих чотирьох народних депутатів знову до Верховної Ради України. Але з огляду на те, що ваш термін роботи, шановні колеги, добігає кінця перед літніми канікулами, я змушений це зробити лише наприкінці серпня», – заявляв Луценко.

Однак обіцяні подання в Раді ще не з'явилися. 31 серпня «Слову і Ділу» повідомили в прес-службі ГПУ, що станом на кінець серпня йде підготовка документів, необхідних для внесення подань. У Генпрокуратурі зазначили, що обіцяні подання планується внести восени з початком роботи парламенту.

Відзначимо, що Дунаєва підозрюють у декларуванні недостовірної інформації, Пономарьова – в перешкоджанні роботі журналістів, Вілкула – в земельних махінаціях на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації, Колєснікова – у зловживанні службовим становищем на посаді голови Агентства державного майна України.

Нагадаємо, позавчора Луценко заявив, що має намір найближчим часом внести до Верховної Ради подання на одного з народних депутатів, який підозрюється у знищенні частини військово-промислового комплексу країни.