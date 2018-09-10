В поліції підтвердили: першого заступника міністра економрозвитку Нефьодова і його дівчину обікрали

У центрі столиці невідомі обікрали квартиру першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.

Це «Українській правді» підтвердили у поліції Києва.

«Так, була крадіжка. Його тривалий час вдома не було, тому, коли саме крадіжка була, незрозуміло. До поліції звернулись вчора. Внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст.185 (крадіжка). Розслідуємо», - сказала речник столичної поліції Оксана Блищик.

За даними джерел «Української правди», з квартири Нефьодова на вулиці Шовковичній украли 2 годинники, а також прикраси його дівчини.

Нефьодов підтвердив УП факт крадіжки.

Згідно з декларацією Нефьодова, він володіє годинником Zenith El Primero Automatic (в інтернет-магазинах ціна на годинники цієї марки стартує в середньому від 200 тисяч гривень), а його дівчина – каблучкою Tiffany.

Судячи з фото першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі у Facebook, на початку вересня він перебував фестивалі Burning Man у США.